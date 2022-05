Covid Toscana: 9 morti (età media di 76,4 anni), 2,357 nuovi casi, tasso al 15,3% (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono 9.970 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.138 a Firenze, 830 a Prato, 893 a Pistoia, 649 a Massa Carrara, 933 a Lucca, 1.091 a Pisa, 730 a Livorno, 653 ad Arezzo, 531 a Siena, 386 a Grosseto, 136 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono 9.970 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.138 a Firenze, 830 a Prato, 893 a Pistoia, 649 a Massa Carrara, 933 a Lucca, 1.091 a Pisa, 730 a Livorno, 653 ad Arezzo, 531 a Siena, 386 a Grosseto, 136 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post.

