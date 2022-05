Covid oggi Toscana, 2.357 contagi: bollettino 12 maggio (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.357 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 2.357 su 15.383 test di cui 2.612 tamponi molecolari e 12.771 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,32% (67,2% sulle prime diagnosi)”, si legge in un post su Telegram. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.357 i nuovida coronavirus12in, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi diregistrati insono 2.357 su 15.383 test di cui 2.612 tamponi molecolari e 12.771 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,32% (67,2% sulle prime diagnosi)”, si legge in un post su Telegram. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fisco24_info : Covid oggi Toscana, 2.357 contagi: bollettino 12 maggio: (Adnkronos) - I dati della regione - fmandolfino1 : RT @giangolz: Oggi @LaVeritaWeb pubblica a caratteri cubitali un titolo: 'dopo le vaccinazioni' avremmo avuto 480 morti in più tra gli unde… - Giovanni7769 : RT @AxlGuidato: MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO: PFIZER E MODERNA COINVOLTE IN ATTIVITÀ BIOLOGICHE MILITARI STATUNITENSI IN UCRAINA I produtt… - Stefyndq : RT @Simona01687507: Ho iniziato a pianificare la fuga dall'Italia due anni fa. È stata dura, ho sofferto tanto di malinconia. Oggi, a dista… - M_Monzani : Visto che molti hanno creduto ai numeri cinesi e hanno proposto il loro modello contro il Covid, non mi stupirei se… -