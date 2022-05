Covid oggi Puglia, 2.880 contagi e 9 morti: bollettino 12 maggio (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.880 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, individuati su 17.976 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.090; Bat: 163; Brindisi: 261; Foggia: 326; Lecce: 536; Taranto: 469; Residenti fuori regione: 27; Provincia in definizione: 8. Sono 91.438 le persone attualmente positive, 498 le ricoverate in area non critica, 26 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.102.284 casi totali, 10.776.511 tamponi eseguiti, 1.002.469 persone guarite e 8.377 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.880 i nuovida coronavirus12in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 9. I nuovi casi, individuati su 17.976 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.090; Bat: 163; Brindisi: 261; Fa: 326; Lecce: 536; Taranto: 469; Residenti fuori regione: 27; Provincia in definizione: 8. Sono 91.438 le persone attualmente positive, 498 le ricoverate in area non critica, 26 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.102.284 casi totali, 10.776.511 tamponi eseguiti, 1.002.469 persone guarite e 8.377 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

