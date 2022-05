Covid oggi Italia, report: virus allenta la presa, ma in 9 regioni aumenta stress ospedali (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Situazione Covid in Italia, complice anche il caldo il coronavirus sta lentamente allentando la presa. A livello nazionale, infatti, si registra una diminuzione della pressione sul sistema sanitario del 2% negli ultimi 30 giorni. Ma ci sono ancora nove regioni i cui sistemi sanitari registrano ancora aumenti dello stress per la gestione del Covid. Questo il quadro che emerge dall’indice di stress Altems (Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari) dell’Università Cattolica, che misura la pressione sul sistema sanitario negli ultimi 30 giorni. Si registra un aumento della pressione per il sistema sanitario in Umbria (+41%), Sicilia (+30%), Calabria (+25%), Puglia (+17%), Marche (+12%), Toscana e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Situazionein, complice anche il caldo il coronasta lentamentendo la. A livello nazionale, infatti, si registra una diminuzione della pressione sul sistema sanitario del 2% negli ultimi 30 giorni. Ma ci sono ancora novei cui sistemi sanitari registrano ancora aumenti delloper la gestione del. Questo il quadro che emerge dall’indice diAltems (Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari) dell’Università Cattolica, che misura la pressione sul sistema sanitario negli ultimi 30 giorni. Si registra un aumento della pressione per il sistema sanitario in Umbria (+41%), Sicilia (+30%), Calabria (+25%), Puglia (+17%), Marche (+12%), Toscana e ...

