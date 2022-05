Covid oggi Italia, 39.317 contagi e 130 morti: bollettino 12 maggio (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 39.317 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 130 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 268.654 tamponi con un tasso di positività al 14,6%. I ricoverati con sintomi sono 8.158, 254 in meno da ieri. Sono 334 le terapie intensive occupate, 4 in meno da ieri. LAZIO – Sono 3.829 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 7 decessi. “oggi nel Lazio, su 6.921 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 39.317 i nuovida Coronavirus in, 122022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 130. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 268.654 tamponi con un tasso di positività al 14,6%. I ricoverati con sintomi sono 8.158, 254 in meno da ieri. Sono 334 le terapie intensive occupate, 4 in meno da ieri. LAZIO – Sono 3.829 i nuovida coronavirus122022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 7 decessi. “nel Lazio, su 6.921 ...

