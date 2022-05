Covid oggi Calabria, 1.212 nuovi contagi e 1 morto: bollettino 12 maggio (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.212 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 diffuso dalla Regione. Si registra 1 morto (per un totale di 2.545 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -1.369 attualmente positivi, -6 ricoveri (per un totale di 215) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 11). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.212 ida coronavirus12in, secondo i dati dell’ultimo-19 diffuso dalla Regione. Si registra 1(per un totale di 2.545 decessi). Il, inoltre, registra -1.369 attualmente positivi, -6 ricoveri (per un totale di 215) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 11). L'articolo proviene da Italia Sera.

