Covid, le news. Oms: in Europa superati i due milioni di morti. LIVE (Di giovedì 12 maggio 2022) Nel report settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità inoltre l'Italia risulta quarta per nuovi casi e terza per morti negli ultimi 7 giorni. Intanto la Commissaria alla salute dell'Ue annuncia: "Accordo in vista per vaccini adattati. Abbiamo raggiunto un accordo di principio con Pfizer-BioNtech". Stop all'obbligo di indossare la mascherina sui voli nell'Unione Europea dal 16 maggio. La mascherina resta comunque fortemente raccomandata per chi tossiste o starnutisce

ladyonorato : Pare che la trapunta di omertà stia cadendo … Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, morti improvvise'. Il rep… - LaStampa : La Corea del nord in lockdown per il primo caso Covid: isolate le attività commerciali, controlli alle frontiere - Adnkronos : #Covid, ecco i primi casi di #Omicron4 in Italia: la variante è più contagiosa e può superare i vaccini. - anonimuscv19 : RT @GIGGIONAPOLI: Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, morti improvvise'. Il report nel silenzio generale - CNewsgroup : Covid-19, un'altra giornata nera in Ontario: superate le 13mila vittime (CNMNG News ????) -