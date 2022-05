Covid, le news. Kyriakides (Ue): "Accordo in vista per vaccini adattati". LIVE (Di giovedì 12 maggio 2022) Lo ha detto la Commissaria alla salute parlando alla commissione speciale sul Covid dell'Europarlamento. "Abbiamo raggiunto un Accordo di principio con Pfizer-BioNtech per ricalendarizzare le consegne di dosi dei vaccini verso il secondo semestre dell'anno". Stop all'obbligo di indossare la mascherina sui voli nell'Unione Europea dal 16 maggio. La mascherina resta comunque fortemente raccomandata per chi tossiste o starnutisce Leggi su tg24.sky (Di giovedì 12 maggio 2022) Lo ha detto la Commissaria alla salute parlando alla commissione speciale suldell'Europarlamento. "Abbiamo raggiunto undi principio con Pfizer-BioNtech per ricalendarizzare le consegne di dosi deiverso il secondo semestre dell'anno". Stop all'obbligo di indossare la mascherina sui voli nell'Unione Europea dal 16 maggio. La mascherina resta comunque fortemente raccomandata per chi tossiste o starnutisce

Advertising

ladyonorato : Pare che la trapunta di omertà stia cadendo … Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, morti improvvise'. Il rep… - LaStampa : La Corea del nord in lockdown per il primo caso Covid: isolate le attività commerciali, controlli alle frontiere - LaStampa : Covid, infettati nonostante il vaccino: che cosa significa? - valeangelsback : 'I triplo dosati in Canada subiscono gli effetti negativi del COVID ad un tasso significativamente più elevato. D… - VegaFormazione : Con il protrarsi dello Stato di Emergenza da Covid-19, le scadenze relative alla prevenzione incendi avevano benefi… -