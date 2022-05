Covid, le news. Il bollettino: sono 39.317 i nuovi casi in 24 ore, 130 i morti. LIVE (Di giovedì 12 maggio 2022) Il tasso di positività si attesta al 14,6% secondo l'aggiornamento giornaliero del ministero della Salute. Nel report settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità l'Italia risulta quarta per nuovi casi e terza per morti negli ultimi 7 giorni. Al secondo summit globale sul Covid-19 sarà annunciato uno stanziamento di 3,1 miliardi di dollari di nuovi fondi per la lotta globale al Covid. Intanto la Commissaria alla salute dell'Ue annuncia: "Accordo in vista per vaccini adattati" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 12 maggio 2022) Il tasso di positività si attesta al 14,6% secondo l'aggiornamento giornaliero del ministero della Salute. Nel report settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità l'Italia risulta quarta pere terza pernegli ultimi 7 giorni. Al secondo summit globale sul-19 sarà annunciato uno stanziamento di 3,1 miliardi di dollari difondi per la lotta globale al. Intanto la Commissaria alla salute dell'Ue annuncia: "Accordo in vista per vaccini adattati"

Advertising

Adnkronos : #Covid, ecco i primi casi di #Omicron4 in Italia: la variante è più contagiosa e può superare i vaccini. - ladyonorato : Pare che la trapunta di omertà stia cadendo … Vaccino Covid e reazioni: 'Demenza, tumori, morti improvvise'. Il rep… - LaStampa : La Corea del nord in lockdown per il primo caso Covid: isolate le attività commerciali, controlli alle frontiere - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 39.317 nuovi casi e 130 morti - Man58792690 : RT @badicea: Covid, studio choc del Gemelli: i vaccini possono riacutizzare la fibrosi polmonare -