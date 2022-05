Advertising

Agenzia_Ansa : Nella Corea del Nord Kim ordina il lockdown dopo il primo caso di Covid-19 #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, in Corea del Nord Kim ordina lockdown dopo il primo caso #covid - SkyTG24 : #Lockdown in Corea del Nord a causa del #Covid. Lo ha deciso il leader Kim Jong-un che ha ordinato la misura per tu… - zazoomblog : Covid Kim per la prima volta con la mascherina alla riunione del Politburo - #Covid #prima #volta #mascherina - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: Il bilancio dei morti provocati dal Coronavirus in Europa ha superato la soglia dei due milioni: lo ha reso noto l'Organi… -

L'agenzia nordocoreana Kcna ha citato l'impegno del leaderJong - un nello sradicare l'epidemia,... tra cui gli italiani, possono entrare in Nuova Zelanda se vaccinati o guariti dalla- 19 .Jong Un per la prima volta con la mascherina alla riunione del Politburo. Il leder nordcoreano, ... Fino a oggi, il Nord ha sempre negato di avere avuto casi di, sostenendo una posizione messa ...North Korean leader Kim Jong Un appeared wearing a face mask for the first time on state television at a meeting that acknowledged the first COVID-19 outbreak in the country. (May 12) ...South Korea says North Korea fired three short-range ballistic missiles toward the sea in the latest of a series of weapons demonstrations this year.