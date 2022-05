Covid | Draghi | ' Italia donerà ulteriori 31 milioni di dosi attraverso Covax'

Advertising

In questa fase , quindi, il Governofa sentire la sua presenza accanto ai cittadini. Il momento buio che si attraversa, tra la crisi innescata ed ancora presente dalla pandemia died i ...'Ci troviamo in una fase difficile, per la crisi sanitaria collegata lae per la guerra in ... il nostro debito pubblico è diventato insostenibile e quando verrà meno lo scudo dibisognerà ...Così il premier Mario Draghi in un videomessaggio al Second Global Covid-19 Summit. Pubblicità "È indispensabile raggiungere un ampio consenso su uno strumento inclusivo, con al centro l'OMS, per ...Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un videomessaggio al secondo Global Covid-19 Summit. "La Presidenza italiana del G20 ha lanciato una task force congiunta Finanze-Salute, ...