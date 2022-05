Covid | ci sono molte ragioni per pensare che la malattia stia passando da epidemica a endemica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 maggio 2022) L’epidemia di-19 in corso da ben più di due anni non si è ancora conclusa e causa al momento circa 40mila nuovi casi diagnosticati ogni giorno e oltre 100 decessi, che rappresentano circa il 6% dei circa 1.800 decessi giornalieri in Italia. Fino ad oggi l’epidemia in Italia è stata responsabile di circa il 9% dei decessi registrati in Italia dall’inizio del 2020. Ciperche lagradualmenteda una fase, nella quale i casi si presentano in violente ondate successive, a una, nella quale il virus circola nella popolazione con andamento fluttuante ma continuativo. La letalità misurata sui casi diagnosticati è al momento nell’ordine dello 0,25% grazie ...