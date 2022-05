Covid, caso Vlahovic: la procura chiede l’archiviazione (Di giovedì 12 maggio 2022) La procura di Firenze, nella persona del pm Giovanni Solinas, ha chiesto l’archiviazione del procedimento avviato su segnalazione della Asl di Firenze nei confronti del calciatore della Juventus, Dusan Vlahovic. L’ex attaccante della Fiorentina era stato accusato dall’ASL Toscana Centro di aver violato il provvedimento di isolamento per Covid. Secondo quanto ricostruito dalla procura, il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladi Firenze, nella persona del pm Giovanni Solinas, ha chiestodel procedimento avviato su segnalazione della Asl di Firenze nei confronti del calciatore della Juventus, Dusan. L’ex attaccante della Fiorentina era stato accusato dall’ASL Toscana Centro di aver violato il provvedimento di isolamento per. Secondo quanto ricostruito dalla, il L'articolo

