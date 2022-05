Covid, casi in discesa ma meno tamponi. Cartabellotta: «Pericoloso ritardare il vaccino» – Il monitoraggio Gimbe (Di giovedì 12 maggio 2022) I casi di Covid-19 in Italia, i ricoveri e i decessi sono in discesa. Ma c’è anche una netta riduzione dei tamponi. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 4-10 maggio 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (286.350 contro 394.945) e dei decessi (842 contro 962). In calo anche i casi attualmente positivi (1.082.972 rispetto a 1.199.960), le persone in isolamento domiciliare (1.074.035 mentre prima erano 1.189.899), i ricoveri con sintomi (da 9.695 a 8.579) e le terapie intensive (da 366 a 358). In tutte le regioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi: dal -18,6% dell’Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma di Bolzano al -32,9% della Puglia. Rispetto alla ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Idi-19 in Italia, i ricoveri e i decessi sono in. Ma c’è anche una netta riduzione dei. Ilindipendente della Fondazionerileva nella settimana 4-10 maggio 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi(286.350 contro 394.945) e dei decessi (842 contro 962). In calo anche iattualmente positivi (1.082.972 rispetto a 1.199.960), le persone in isolamento domiciliare (1.074.035 mentre prima erano 1.189.899), i ricoveri con sintomi (da 9.695 a 8.579) e le terapie intensive (da 366 a 358). In tutte le regioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi: dal -18,6% dell’Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma di Bolzano al -32,9% della Puglia. Rispetto alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Almeno tre mutazioni genetiche rare sono all'origine dei casi asintomatici di Covid-19. Agiscono indebolendo i geni… - Agenzia_Ansa : Covid: gli Stati Uniti prevedono una nuova ondata in autunno con 100 milioni di casi #ANSA - SkyTG24 : La circolazione del virus “resta elevata” e risulta “ampiamente sottostimata”. Anche per questo è “fondamentale con… - TV7Benevento : Covid. Report Gimbe, in calo casi e anche decessi, netta riduzione dei tamponi - - MaxJWWallace : RT @intuslegens: #BillGates prende il covid e ringrazia il vaccino anziché ammettere che non serve a un cazzo. La quasi totalità dei morti… -