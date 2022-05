Covid: Casa Bianca, morti Usa sfondano soglia del milione (Di giovedì 12 maggio 2022) Negli Sati Uniti i morti per il Covid - 19 hanno superato la soglia di un milione. Lo fa sapere la Casa Bianca. "Dobbiamo restare vigili di fronte a questa pandemia e fare tutto quello che possiamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Negli Sati Uniti iper il- 19 hanno superato ladi un. Lo fa sapere la. "Dobbiamo restare vigili di fronte a questa pandemia e fare tutto quello che possiamo ...

Covid: Casa Bianca, morti Usa sfondano soglia del milione

(ANSA) - WASHINGTON, 12 MAG - Negli Sati Uniti i morti per il Covid-19 hanno superato la soglia di un milione. Lo fa sapere la Casa Bianca. "Dobbiamo restare vigili di fronte a questa pandemia e fare tutto quello che possiamo per salvare quante più vite ...

Long Covid, una patologia non riconosciuta

All'inizio per il Long Covid venivano seguiti i pazienti che erano stati ospedalizzati: oggi, dopo due anni, i centri che seguono chi ha avuto il virus a casa sono pochi in confronto alla richiesta e ...