Covid, altri quattro decessi nelle Marche. Forte flessione dei ricoveri, 1317 casi positivi oggi / Il trend

ANCONA - Come cambia il Covid: contagi sempre oltre quota mille (1317 per la precisione) ma Forte la flessione dei ricoveri: nelle Marche nelle ultime 24 ore si registrano 16 ricoveri in meno, ora ...

