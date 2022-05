Covid, al San Pio muore una donna di 75 anni: il bollettino (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cala il numero dei ricoverati presso l’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono 38 persone presso il nosocomio sannita. Ci sono da registrare due dimissione e purtroppo un decesso. Si tratta di una donna di Limatola di 75 anni. Di seguito il bollettino: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cala il numero dei ricoverati presso l’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono 38 persone presso il nosocomio sta. Ci sono da registrare due dimissione e purtroppo un decesso. Si tratta di unadi Limatola di 75. Di seguito il: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

