Covid | a Bergamo i nuovi positivi sono 565

Advertising

fattoquotidiano : STASERA A #REPORTRAI Per sollecitare la missione russa in Lombardia nelle ore più terribili della prima ondata d… - ACSperanza1 : RT @MauroMusacchi: Il segreto militare sui vaccini Il segreto militare sulle armi L'obbligo di cremazione dei morti con covid a Bergamo Il… - DomenicoNA1967 : RT @MauroMusacchi: Il segreto militare sui vaccini Il segreto militare sulle armi L'obbligo di cremazione dei morti con covid a Bergamo Il… - Sa_Sa__Vince_ : RT @MauroMusacchi: Il segreto militare sui vaccini Il segreto militare sulle armi L'obbligo di cremazione dei morti con covid a Bergamo Il… - AlessandroFolio : RT @MauroMusacchi: Il segreto militare sui vaccini Il segreto militare sulle armi L'obbligo di cremazione dei morti con covid a Bergamo Il… -

Memori degli aiuti ricevuti in passato, Kakanj è stata, non a caso, la prima città estera a scrivere un comunicato di solidarietà con l'avvio della pandemia a unamartoriata dal. La ...... 35 ( - 2) - i ricoverati non in terapia intensiva: 988 ( - 56) - i decessi, totale complessivo: 40.222 (+24) I nuovi casi per provincia : Milano: 2.037 di cui 846 a Milano città;: 565; ...Covid: 779 nuovi contagiati nel Bresciano, 6.092 in Lombardia e 39.317 in Italia. Sono i numeri di oggi, giovedì 12 maggio, sul fronte Coronavirus. Confermato il trend in discesa nel numero dei contag ...Memori degli aiuti ricevuti in passato, Kakanj è stata, non a caso, la prima città estera a scrivere un comunicato di solidarietà con l’avvio della pandemia a una Bergamo martoriata dal Covid. La ...