Covid-19 Italia, il bollettino del 12 maggio (Di giovedì 12 maggio 2022) Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore i contagi di oggi sono stati 39.317 con 268.654 tamponi effettuati in giro per i vari laboratori del Paese. Rimane ancora alto il numero dei decessi che si attesta a 130. I ricoveri nelle terapie intensive diminuiscono di 4 unità mentre nei reparti ordinari sono 254 i pazienti in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Il tasso di positività si attesta al 14,6% mentre i guariti odierni sono 61.866. Covid-19, primo caso in Korea del Nord A poco più di due anni dall'inizio della pandemia da Covid-19 che ha colpito il mondo, la Korea del Nord ha annunciato la prima positività al virus della nazione. "Si è creata una grave situazione a causa ... Leggi su zon

