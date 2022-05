“Coscienze devastate”. Bassetti rimbrotta gli italiani in mascherina (Di giovedì 12 maggio 2022) “Entri al supermercato senza mascherina e vieni guardato come un bandito pronto a fare una rapina. Che tristezza… dobbiamo lavorare per ricostruire Coscienze devastate e percezioni errate del rischio infettivo.” Questa frase, la quale a mio avviso andrebbe scolpita nella pietra a beneficio dei posteri, non l’ha scritta un pericoloso no vax o no mask che dir si voglia, bensì l’infettivologo Matteo Bassetti in un post pubblicato mercoledì scorso su Twitter. Custodi del dogma sanitario Tuttavia, per venire incontro alla sacrosanta esortazione del medico genovese, operando per riportare milioni di persone terrorizzate entro i confini del principio di realtà, occorrerebbe smettere con la propaganda che ancora alimenta la paura virale. Propaganda portata avanti dal sempre attivo giornale unico del virus, il quale trae le sue ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 12 maggio 2022) “Entri al supermercato senzae vieni guardato come un bandito pronto a fare una rapina. Che tristezza… dobbiamo lavorare per ricostruiree percezioni errate del rischio infettivo.” Questa frase, la quale a mio avviso andrebbe scolpita nella pietra a beneficio dei posteri, non l’ha scritta un pericoloso no vax o no mask che dir si voglia, bensì l’infettivologo Matteoin un post pubblicato mercoledì scorso su Twitter. Custodi del dogma sanitario Tuttavia, per venire incontro alla sacrosanta esortazione del medico genovese, operando per riportare milioni di persone terrorizzate entro i confini del principio di realtà, occorrerebbe smettere con la propaganda che ancora alimenta la paura virale. Propaganda portata avanti dal sempre attivo giornale unico del virus, il quale trae le sue ...

Advertising

Adnkronos : #Bassetti al supermercato: 'Senza #mascherina sei visto come un bandito, dobbiamo lavorare per ricostruire coscienz… - S3rxndipity_ : RT @ProfMBassetti: Entri al supermercato senza mascherina e vieni guardato come un bandito pronto a fare una rapina. Che tristezza…dobbiamo… - brugnolovpl : @Adnkronos Coscienze devastate da chi? ?? - Adnkronos : #Mascherine e stop all'obbligo: come si vive il graduale ritorno alla normalità in Italia? Per #Bassetti c'è ancora… - strina_massimo : @Massi_Fantini84 Vedete di mettervi d'accordo o Bassetti dovrà lavorare da solo per 'ricostruire le coscienze devas… -