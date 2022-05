Cosa c’è dietro alle violente proteste in Sri Lanka (Di giovedì 12 maggio 2022) In Sri Lanka la popolazione è scesa per le strade a manifestare chiedendo le dimissioni di tutto il governo e un cambiamento radicale del potere istituzionale. Le manifestazioni sono state violentemente represse dai militari e gli scontri sembrano non placarsi. L’Isola sta attraversando la più grave crisi economica ed istituzionale da quando nel 1948 raggiunse l’indipendenza InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 12 maggio 2022) In Srila popolazione è scesa per le strade a manifestare chiedendo le dimissioni di tutto il governo e un cambiamento radicale del potere istituzionale. Le manifestazioni sono statemente represse dai militari e gli scontri sembrano non placarsi. L’Isola sta attraversando la più grave crisi economica ed istituzionale da quando nel 1948 raggiunse l’indipendenza InsideOver.

