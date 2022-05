Corte Ue condanna Italia per inquinamento aria in molte città (Di giovedì 12 maggio 2022) La Corte europea di Giustizia ha condannato l'Italia, con una sentenza emessa oggi a Lussemburgo, per il mancato rispetto dei valori limite annuali sulla concentrazione di biossido d'azoto nell'atmosfera, un fattore inquinante dell'aria nocivo per la salute umana, in diverse aree urbane e industriali del Paese, nella Pianura padana, in Sicilia e nelle città di Genova, Roma e Firenze e Catania. La sentenza conferma la posizione della Commissione europea, che aveva adito la Corte nel luglio del 2019 dopo aver accertato alcune infrazioni da parte dell'Italia alla direttiva del 2008 sulla qualità dell'aria (2008/50/Ce). Nel suo ricorso, la Commissione aveva chiesto alla Corte di dichiarare che l'Italia è venuta meno ai ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 12 maggio 2022) Laeuropea di Giustizia hato l', con una sentenza emessa oggi a Lussemburgo, per il mancato rispetto dei valori limite annuali sulla concentrazione di biossido d'azoto nell'atmosfera, un fattore inquinante dell'nocivo per la salute umana, in diverse aree urbane e industriali del Paese, nella Pianura padana, in Sicilia e nelledi Genova, Roma e Firenze e Catania. La sentenza conferma la posizione della Commissione europea, che aveva adito lanel luglio del 2019 dopo aver accertato alcune infrazioni da parte dell'alla direttiva del 2008 sulla qualità dell'(2008/50/Ce). Nel suo ricorso, la Commissione aveva chiesto alladi dichiarare che l'è venuta meno ai ...

