Corridoi per l'export e fondi europei: come funziona il piano dell'Ue per salvare il flusso di cereali dall'Ucraina (Di giovedì 12 maggio 2022) La Commissione europea pensa a un piano d'emergenza per agevolare le esportazioni di grano da Kiev verso l'Ue e il resto del mondo. Un progetto che punta ad arginare i danni che lo scontro tra Russia e Ucraina continua a provocare anche in termini economici. Le bombe di Mosca sui silos di grano e il tentativo di espropriare i prodotti agricoli dell'Ucraina mettono a dura prova uno dei primi Paesi esportatori di grano verso l'Europa. Senza contare il divieto imposto da Putin per due mesi all'export di nitrato di ammonio, fertilizzante utilizzato proprio per la coltivazione del grano. A questo proposito tra i punti principali del piano messo a punto dall'Ue ci sarà la mobilitazione degli operatori della logistica, una misura che la Commissione prevede di attuare «nell'immediato». In un tempo più lungo poi si aggiungerà anche «l'accesso ...

