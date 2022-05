Coronavirus, report Gimbe: “Sulle quarte dosi di vaccino no alla strategia attendista. Ecco perché è rischioso aspettare l’autunno” (Di giovedì 12 maggio 2022) Una “strategia attendista” Sulle quarte dosi in attesa dei vaccini “aggiornati” in autunno “può essere molto rischioso”. Di fronte a una campagna dedicata a immunocompromessi e over 80 che non decolla, Gimbe lancia l’allarme ricordando che “si consolidano sempre di più le prove di efficacia” del secondo booster “nel ridurre ospedalizzazioni e decessi”. Nell’ultimo monitoraggio settimanale, la fondazione guidata da Nino Cartabellotta ricorda che all’11 maggio sono state somministrate 166.483 quarte dosi agli immunocompromessi con un tasso di copertura che arriva al 21%, mentre va peggio tra over 80, fragili e ospiti delle Rsa con 384.600 quarte dosi pari all’8,7% della platea. Ad avviso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Una “in attesa dei vaccini “aggiornati” in autunno “può essere molto”. Di fronte a una campagna dedicata a immunocompromessi e over 80 che non decolla,lancia l’rme ricordando che “si consolidano sempre di più le prove di efficacia” del secondo booster “nel ridurre ospedalizzazioni e decessi”. Nell’ultimo monitoraggio settimanale, la fondazione guidata da Nino Cartabellotta ricorda che all’11 maggio sono state somministrate 166.483agli immunocompromessi con un tasso di copertura che arriva al 21%, mentre va peggio tra over 80, fragili e ospiti delle Rsa con 384.600pari all’8,7% della platea. Ad avviso ...

