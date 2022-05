Coronavirus, 39.317 nuovi contagi e 130 vittime. Calano i ricoverati: – 254 in 24 ore (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono 39.317 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore con 268.654 tamponi, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i casi rilevati erano stati 42.249, con 294.611 tamponi. Le vittime sono invece 130, con un aumento di 15 rispetto a ieri. Lo scorso giovedì il numero dei casi era pari a 48.255, con un numero di tamponi maggiore: 327.178. I decessi erano stati invece 138, gli ingressi in terapia intensiva 32. Il tasso di positività è al 14,6%, in lieve rialzo rispetto al 14,3% di ieri. Sono 334 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.158, ovvero 254 in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Sono 39.317 ida Covid registrati nelle ultime 24 ore con 268.654 tamponi, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i casi rilevati erano stati 42.249, con 294.611 tamponi. Lesono invece 130, con un aumento di 15 rispetto a ieri. Lo scorso giovedì il numero dei casi era pari a 48.255, con un numero di tamponi maggiore: 327.178. I decessi erano stati invece 138, gli ingressi in terapia intensiva 32. Il tasso di positività è al 14,6%, in lieve rialzo rispetto al 14,3% di ieri. Sono 334 i pazientiin terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 33. Inei reparti ordinari sono 8.158, ovvero 254 in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

