Coronavirus, 130 morti e 39.317 contagi: calano i ricoveri, tasso di positività al 14,6% (Di giovedì 12 maggio 2022) Il bollettino del 12 maggio 2022 Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 130 decessi da Coronavirus in Italia (ieri 115). Questo porta il numero totale delle vittime legate al Covid-19 a quota 164.976. Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +39.317 contagi nelle ultime 24 ore. Sul fronte delle ospedalizzazioni, i ricoveri calano di 254 unità nel saldo giornaliero. Gli attualmente positivi nel Paese diventano così 1.018.683, in discesa rispetto a ieri, quando si attestavano al 1.041.196. La situazione negli ospedali Il numero dei ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica continua a scendere: negli ospedali d'Italia sono 8.158, in calo di 254 unità rispetto a ieri, quando la somma era pari a 8.412. calano anche le terapie intensive nelle ultime ...

