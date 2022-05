Coppa Italia: la rivincita di Arisa (dopo i fischi del 2012) (Di giovedì 12 maggio 2022) Con la sua esibizione sulle note dell'inno di Mameli, Arisa riesce a mettere d'accordo tutti e a rifarsi dei fischi che aveva dovuto subire in quello stesso stadio 10 anni prima Leggi su vanityfair (Di giovedì 12 maggio 2022) Con la sua esibizione sulle note dell'inno di Mameli,riesce a mettere d'accordo tutti e a rifarsi deiche aveva dovuto subire in quello stesso stadio 10 anni prima

Advertising

FDimarco : Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza @Inter ???? - 433 : Campioni del Coppa Italia ?????? - Inter : ?? CAMPIONI COPPA ITALIA 2021/22 ?? #MADEIT?? @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia - adityarenggaa : RT @erickthohir: Campioni del Coppa Italia!! ?? Forever #ForzaInter - sportli26181512 : Perisic e il rinnovo con l'Inter: il perché dello sfogo e come stanno le cose: 'Con i giocatori importanti non si a… -