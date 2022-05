Coppa Italia, giornata di squalifica per Massimiliano Allegri e multa da 10mila euro (Di giovedì 12 maggio 2022) Vittoria incredibile dell'Inter ai danni della Juventus. I nerazzurri si aggiudicano la finale di Coppa Italia battendo i bianconeri per 4-2 ai tempi supplementari. Partita molto bella non esente da... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 12 maggio 2022) Vittoria incredibile dell'Inter ai danni della Juventus. I nerazzurri si aggiudicano la finale dibattendo i bianconeri per 4-2 ai tempi supplementari. Partita molto bella non esente da...

Advertising

FDimarco : Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza @Inter ???? - 433 : Campioni del Coppa Italia ?????? - Inter : ?? CAMPIONI COPPA ITALIA 2021/22 ?? #MADEIT?? @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia - betman : @SimonePiloni @lorepregliasco Ma la finale di Coppa Italia, non si potrebbe programmare quando non ci sono gli inte… - Vanhacker : Sarri vince il campionato: lo cacciano; Pirlo vince coppa Italia e Supercoppa: lo cacciano; Allegri non vince un ca… -