Coppa Italia, finale da record: incasso da 5,1 milioni (Di giovedì 12 maggio 2022) L'Inter ha conquistato l'edizione 2021/22 della Coppa Italia, battendo la Juventus nella finalissima giocata ieri allo Stadio Olimpico di Roma, grazie alla doppietta di Ivan Perisic nei tempi supplementari. L'atto conclusivo della competizione si è giocato in un Olimpico tutto esaurito con 67.944 spettatori, che hanno fatto registrare il record di incasso per la Coppa L'articolo

FDimarco : Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza @Inter ???? - 433 : Campioni del Coppa Italia ?????? - Inter : ?? CAMPIONI COPPA ITALIA 2021/22 ?? #MADEIT?? @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia - MinasTi88440003 : @And_Ros85 Ho letto....non capisco come possa dire cose del genere lui che non ha vinto nemmeno una coppa italia.... - Gifil1 : RT @Nino_TheBest: Complimenti a Valeri, nettamente il più determinante fra quelli in campo. Dopo Juve-Inter di campionato e la finale di co… -