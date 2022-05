Coppa Italia e Internazionali Tennis | Ama | rimosse quattro tonnellate rifiuti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Ama ha assicurato i servizi straordinari di pulizia in occasione deglid’die la finale di, il doppio evento sportivo che ieri ha visto oltre 120 mila persone concentrarsi nella sola area del Foro Italico. Subito dopo il termine della finale di20 uomini, supportati da mezzi speciali (6 spazzatrici, 4 CR e una innaffiatrice Dulevo), sono entrati in azione nell’area circostante il Foro Italico per rimuovere oltre 4diaccumulatisi. In particolare, gli interventi di pulizia e spazzamento hanno riguardato Ponte Duca d’Aosta, Lungotevere della Vittoria, viale Paolo Boselli, piazzale della Farnesina, viale dei Gladiatori, viale delle Olimpiadi e il Ponte della ...