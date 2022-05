Coop, dg Ancc Russo : “A livello nazionale stiamo per lanciare camminate lungo Francigena” (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo dell’essere Cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. “In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce anche l’attività dei cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’iniziativa diLombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo dell’essereerativa che non sono soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, lanon è solo un distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino, direttore generale diin merito al lancio del progetto “Lombardiato”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. “In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce anche l’attività dei cammini, ne abbiamo una diLombardia ma ce ne sono molte su ...

