Conte: “Scenario della guerra è cambiato e il governo non ha un mandato politico, serve voto. Dopo il terzo decreto basta armi a Kiev” (Di giovedì 12 maggio 2022) Vuole un voto in Parlamento perché dice che lo Scenario della guerra è cambiato e nessuno ha mai conferito un mandato politico al governo di Mario Draghi. Giuseppe Conte torna a chiedere al premier di comparire davanti alle Camere. “Occorre dare atto al M5s” che sul conflitto in Ucraina e sulle armi “non stiamo fissando bandierine ma stiamo facendo un discorso chiaro e trasparente: stiamo vivendo uno Scenario di emergenza assolutamente imprevisto”, dice il presidente del M5s a Piazzapulita su La 7. “Il governo – continua- era nato per affrontare l’emergenza pandemica e il Pnrr, ma di fronte ad uno Scenario imprevisto non possiamo pensare che il governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Vuole unin Parlamento perché dice che loe nessuno ha mai conferito unaldi Mario Draghi. Giuseppetorna a chiedere al premier di comparire davanti alle Camere. “Occorre dare atto al M5s” che sul conflitto in Ucraina e sulle“non stiamo fissando bandierine ma stiamo facendo un discorso chiaro e trasparente: stiamo vivendo unodi emergenza assolutamente imprevisto”, dice il presidente del M5s a Piazzapulita su La 7. “Il– continua- era nato per affrontare l’emergenza pandemica e il Pnrr, ma di fronte ad unoimprevisto non possiamo pensare che il...

