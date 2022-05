Conte: "Alla prossima basta armi". E i suoi minacciano la crisi di governo (Di giovedì 12 maggio 2022) Il premier sarà in aula il 19 maggio per un'informativa sulla guerra ma lo showdown vero ci sarà solo la settimana successiva. M5s insiste con la strategia del logoramento per conquistare qualche titolo sui giornali e qualche zero virgola nei sondaggi Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Il premier sarà in aula il 19 maggio per un'informativa sulla guerra ma lo showdown vero ci sarà solo la settimana successiva. M5s insiste con la strategia del logoramento per conquistare qualche titolo sui giornali e qualche zero virgola nei sondaggi

Advertising

fattoquotidiano : Dopo Conte, anche Salvini, Fratoianni e Santanché si oppongono alla chiusura di “CartaBianca”. Tace soltanto il Par… - fattoquotidiano : Guerra, Conte: “Draghi in parlamento? Salvini parla di pace ma non si associa alla nostra richiesta. Meloni vorrebb… - GiovaQuez : Conte: 'Se l'obiettivo del conflitto è sconfiggere la Russia dobbiamo dire con forza che è un obiettivo pericoloso'… - max_pell : RT @davcarretta: Colgo l’occasione per ricordare che il Parlamento italiano ha sempre ratificato gli allargamenti della Nato. L’ultima vo… - danieledv79 : RT @apri_la_mente: Conte passa alla versione originaria, dopo la strigliata di zia lilli e la tirata d’orecchie di Marchino suo, ora ritorn… -