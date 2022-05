Congedo mestruale | in Francia il mobilificio Louis offre un giorno retribuito al mese alle dipendenti

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 12 maggio 2022) In, in via sperimentale per un anno, iltra i benefit per iha incluso il. Un’intera giornata retribuita ogni 30 giorni che le 8dell’azienda possono utilizzare per fermarsi durante i giorni più dolorosi del ciclo. In un’intervista, il direttore generale di, Thomas Devineaux, ha spiegato che la misura è vantaggiosa per tutti. Non solo per le donne. “Lenon devono produrre nessun certificato medico e non c’è bisogno di autorizzazioni. In caso di cicli dolorosi basta informare il manager. Lavoriamo in un clima di flessibilità e così evitiamo imprevisti durante la produzione. È importante che nel luogo di lavoro ci siano fiducia e benessere, così facendo ...