Congedo Mestruale e dismenorrea, in Spagna tre giorni al mese di stop per le donne che lavorano (Di giovedì 12 maggio 2022) Congedo Mestruale presto possibile? Su questo punto ci si sta interrogando in questo periodo tra luoghi comuni e retorica ma sembra proprio che qualcosa si stia muovendo anche se in una direzione che a non tutti piace. Il punto chiave di una nuova legge in Spagna, che il governo di Madrid si prepara ad affrontare e discutere, riguarda proprio la possibilità di usufruire di un Congedo Mestruale per tre giorni al mese, la domanda è: giusto o sbagliato? Alcuni in questa ‘novità’ ci vedono una sconfitta per le donne che da sempre combattono per la parità dei diritti ma altri ancora, specie le donne che spesso fanno i conti con la dismenorrea (le cosiddette mestruazioni dolorose), si sentono finalmente comprese. In ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 12 maggio 2022)presto possibile? Su questo punto ci si sta interrogando in questo periodo tra luoghi comuni e retorica ma sembra proprio che qualcosa si stia muovendo anche se in una direzione che a non tutti piace. Il punto chiave di una nuova legge in, che il governo di Madrid si prepara ad affrontare e discutere, riguarda proprio la possibilità di usufruire di unper treal, la domanda è: giusto o sbagliato? Alcuni in questa ‘novità’ ci vedono una sconfitta per leche da sempre combattono per la parità dei diritti ma altri ancora, specie leche spesso fanno i conti con la(le cosiddette mestruazioni dolorose), si sentono finalmente comprese. In ...

Advertising

wireditalia : Potrebbe diventare il primo paese occidentale a concedere il cosiddetto congedo mestruale retribuito a tutte le don… - fcister69 : RT @kiara86769608: Spagna, in arrivo la legge che introduce il congedo mestruale: tre giorni al mese. Primo Paese in Occidente https://t.co… - g_sr : RT @Biancanevermind: Allora, il cognome ai figli lo danno solo i padri e le madri zitte e mute, il congedo mestruale no perché dovete soffr… - idontcare687 : Chissà Noa se viene a sapere che in Italia non c'è il congedo mestruale come ci insulta. (non avrebbe neanche torto… - ADM_assdemxmi : RT @IOdonna: Un giorno di riposo al mese nei momenti più dolorosi del ciclo mestruale. Cosa ne pensate? -