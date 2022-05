Concorsi ordinari secondaria che flop | già 5 300 posti persi Anief | ci aspetta un’altra estate con 200mila supplenze da assegnare

Advertising

AniefTorino : Concorsi ordinari secondaria che flop, già 5.300 posti persi. Anief: ci aspetta un’altra estate con 200mila supplen… - AniefTorino : Concorsi ordinari secondaria che flop, già 5.300 posti persi. Anief: ci aspetta un’altra estate con 200mila supplen… - Frodo_2021 : @OxfamItalia @AndreaOrlandosp Spero si parli anche del fatto che dopo una prova svolta ormai 7 mesi fa, i 900 vinci… - antonelladad74 : RT @cislscuola: Concorsi ordinari scuola secondaria, calendario prove scritte per le ultime classi di concorso @CislNazionale @MIsocialTW @… -

Cisl Scuola Roma

Questo spiega il flop dei, in Campania come altrove, e i soli 14 nuovi assunti in 4 anni ... sia in PS che nei reparti, insieme con l'aumento dei posti letto, soprattutto per le ...L'abilitazione all'insegnamento consente anche la partecipazione aio straordinari banditi dal ministero. Sono divisi in classi di concorso , cioè codici che permettono di ... Concorsi ordinari scuola secondaria, calendario prove scritte per le ultime classi di concorso Da oggi 12 maggio 2022 (h. 9,00) al 31 maggio 2022 (h. 23,59), la piattaforma per la presentazione delle istanze di inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle GPS e corrispondenti graduatorie di is ...La sentenza del Tar Toscana n. 573/2022 ha confermato che i meri rapporti di collaborazione scientifica fra commissario e candidato, se riconducibili alle ordinarie relazioni accademiche, non ...