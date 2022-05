“Con chi viaggi” di YouNuts! arriverà al cinema solo il 23, 24 e 25 maggio (Di giovedì 12 maggio 2022) “Con chi viaggi” di YouNuts! arriverà al cinema in una proiezione speciale solo nei giorni 23, 24 e 25 maggio Il film evento distribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon. Diretto dal duo YouNuts! composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, già alla regia di “Sotto il sole di Riccione”, il film vede un cast eccezionale composto da Lillo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi e Fabio Rovazzi, qui alle prese con una commedia on the road dalle tinte noir. Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto da Roma a Gubbio: tra una chiacchierata e l’altra, segreti e fraintendimenti, risate e colpi di scena, il viaggio si trasformerà in una ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 12 maggio 2022) “Con chi” dialin una proiezione specialenei giorni 23, 24 e 25Il film evento distribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon. Diretto dal duocomposto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, già alla regia di “Sotto il sole di Riccione”, il film vede un cast eccezionale composto da Lillo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi e Fabio Rovazzi, qui alle prese con una commedia on the road dalle tinte noir. Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere uno in auto da Roma a Gubbio: tra una chiacchierata e l’altra, segreti e fraintendimenti, risate e colpi di scena, ilo si trasformerà in una ...

Advertising

LauraPausini : Chi di voi era con noi in questa notte fantastica da Torino per l’#EUROVISION? Noi ci siamo divertiti, innamorati d… - Inter : ? | BU8NGI8RN8 Chi si è svegliato con la nostra maglia ancora addosso? ?????? #ForzaInter #MADEIT… - matteosalvinimi : Gira un video da dominatrice prendendo a calci nelle parti intime un poveretto con la maschera che mi raffigura e r… - virgini22338959 : @ADeLaurentiis Presidente ti voglio bene! Non dare ascolto a chi ti odia, la Napoli buona è con te!!! Forza Napoli Sempre ???? - NeloOriginal : @chiellini @juventusfc Capitano mio capitano ?? Per chi come me è cresciuto con te, non sarà più domenica -