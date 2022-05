Comunicazione: Lombardia notizie premiata per 'ufficio stampa di eccellenza 2022' (Di giovedì 12 maggio 2022) Milano, 12 mag. (Adnkronos) - Sono stati consegnati oggi a Milano, a Palazzo Pirelli, durante la riunione annuale del Gus (l'associazione di riferimento per giornalisti che lavorano negli uffici stampa pubblici e privati), i premi ‘ufficio stampa di eccellenza 2022'. All'appuntamento era presente l'assessore regionale alla Comunicazione, Giovani e Sviluppo della Città metropolitana. Menzione speciale per la redazione di ‘Lombardia notizie', l'agenzia di stampa della Giunta regionale della Lombardia, che diffonde quotidianamente comunicati, video e foto e che, negli ultimi anni, ha posto particolare attenzione alla sezione digitale con la nascita di ‘Lombardia notizie Online' (un vero e ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Milano, 12 mag. (Adnkronos) - Sono stati consegnati oggi a Milano, a Palazzo Pirelli, durante la riunione annuale del Gus (l'associazione di riferimento per giornalisti che lavorano negli ufficipubblici e privati), i premi ‘di'. All'appuntamento era presente l'assessore regionale alla, Giovani e Sviluppo della Città metropolitana. Menzione speciale per la redazione di ‘', l'agenzia didella Giunta regionale della, che diffonde quotidianamente comunicati, video e foto e che, negli ultimi anni, ha posto particolare attenzione alla sezione digitale con la nascita di ‘Online' (un vero e ...

