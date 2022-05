“Come stanno le cose oggi con Lulù Selassié”. Manuel Bortuzzo, il rapporto con la princess (Di giovedì 12 maggio 2022) Manuel Bortuzzo, cosa succede oggi con Lulù Selassié? A Verissimo il nuotatore aveva raccontato i dettagli dell’addio, dopo tante voci: “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato”. “Voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la mia famiglia in questa storia. Alla base ci sono state delle cose di coppia, Lulù non era quella giusta e l’ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality. Poi abbiamo 23 anni e le storie possono finire così Come iniziano. Capisco il parere della gente, ma non posso stare con lei per l’affetto dei fan”, ha continuato. Manuel Bortuzzo e Lulù ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 12 maggio 2022), cosa succedecon? A Verissimo il nuotatore aveva raccontato i dettagli dell’addio, dopo tante voci: “Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato”. “Voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la mia famiglia in questa storia. Alla base ci sono state delledi coppia,non era quella giusta e l’ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality. Poi abbiamo 23 anni e le storie possono finire cosìiniziano. Capisco il parere della gente, ma non posso stare con lei per l’affetto dei fan”, ha continuato....

