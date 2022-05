Colombia, Ingroia: “Come mai Pecci non era protetto?” (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “Io non ho conosciuto personalmente Marcelo Pecci, ma lo conoscevo di fama anche perché qualche anno fa partecipammo, seppur in giornate diverse, allo stesso convegno-seminario in America Latina sulla lotta al narcotraffico. Avendo lavorato per anni in America Latina conosco l’efferatezza dei narcos Colombiani e messicani, in collegamento anche con le mafie italiane. Il tutto a dimostrazione che le mafie globali costituiscono ancora oggi l’emergenza numero uno e che non bisogna mai abbassare la guardia né in America Latina né in Italia. Mentre da noi si alimenta l’illusione che la mafia è stata sconfitta o confinata nei suoi territori di origine”. A dirlo all’Adnkronos è l’ex Procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia, che per qualche tempo ha lavorato in Sudamerica. “Come dimostra anche la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – “Io non ho conosciuto personalmente Marcelo, ma lo conoscevo di fama anche perché qualche anno fa partecipammo, seppur in giornate diverse, allo stesso convegno-seminario in America Latina sulla lotta al narcotraffico. Avendo lavorato per anni in America Latina conosco l’efferatezza dei narcosni e messicani, in collegamento anche con le mafie italiane. Il tutto a dimostrazione che le mafie globali costituiscono ancora oggi l’emergenza numero uno e che non bisogna mai abbassare la guardia né in America Latina né in Italia. Mentre da noi si alimenta l’illusione che la mafia è stata sconfitta o confinata nei suoi territori di origine”. A dirlo all’Adnkronos è l’ex Procuratore aggiunto di Palermo, Antonio, che per qualche tempo ha lavorato in Sudamerica. “dimostra anche la ...

Advertising

StraNotizie : Colombia, Ingroia: 'Come mai Pecci non era protetto?' - italiaserait : Colombia, Ingroia: “Come mai Pecci non era protetto?” - TV7Benevento : Colombia, Ingroia: 'Come mai Pecci non era protetto?' - - fisco24_info : Colombia, Ingroia: 'Come mai Pecci non era protetto?': (Adnkronos) - L'ex pm: 'Ho lavorato per anni in America Lati… -

Colombia, Ingroia: "Come mai Pecci non era protetto" Adnkronos Colombia, Ingroia: “Come mai Pecci non era protetto” A dirlo all’Adnkronos è l’ex Procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia, che per qualche tempo ha lavorato in Sudamerica. “Come dimostra anche la limitazione della mia protezione solo in Sicilia ... A dirlo all’Adnkronos è l’ex Procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia, che per qualche tempo ha lavorato in Sudamerica. “Come dimostra anche la limitazione della mia protezione solo in Sicilia ...