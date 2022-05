Classica HD e il suo catalogo da oltre 5 mila opere è in vendita (Di giovedì 12 maggio 2022) Classica HD è in onda al canale 136 di Sky Per gli appassionati di musica Classica, balletto e opere liriche, Classica HD, la rete tematica in onda su Sky al canale 136, è un vero punto di riferimento. Non solo per la programmazione quotidiana dedicata ai melomani, ma anche per la ricchezza dei contenuti e della library. Parliamo di circa 500 opere prodotte direttamente da Classica HD e altri quasi 5 mila titoli in contratto di licenza per l’Italia. La rete, nata nel 1997, è sulla pay tv dal 2004 e nel corso degli anni ha trasmesso alcune esclusive molto importanti: per esempio, nel 2012 La traviata di Giuseppe Verdi in diretta dal Teatro San Carlo di Napoli, per la prima volta in alta definizione. Altra diretta esclusiva fu quella del 2013 con L’Aida, sempre di ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 12 maggio 2022)HD è in onda al canale 136 di Sky Per gli appassionati di musica, balletto eliriche,HD, la rete tematica in onda su Sky al canale 136, è un vero punto di riferimento. Non solo per la programmazione quotidiana dedicata ai melomani, ma anche per la ricchezza dei contenuti e della library. Parliamo di circa 500prodotte direttamente daHD e altri quasi 5titoli in contratto di licenza per l’Italia. La rete, nata nel 1997, è sulla pay tv dal 2004 e nel corso degli anni ha trasmesso alcune esclusive molto importanti: per esempio, nel 2012 La traviata di Giuseppe Verdi in diretta dal Teatro San Carlo di Napoli, per la prima volta in alta definizione. Altra diretta esclusiva fu quella del 2013 con L’Aida, sempre di ...

Advertising

EddieSgarbossa : @aldoluz69 @EnricaPiccardi @HuffPostItalia Lasciala perdere.. è la classica guerrafondaia da salotto buono.. ma col… - aalexsmile : @amicii_news quello di alex spacca! cioè non è la classica hit estiva (penso che lui non le farà mai) ma ti da prop… - lasciamistare44 : RT @BiasiErika: Michele e Carola cresciuti con e per la danza classica con la sua rigidità e il suo rigore. Ci vuole coraggio a lasciare i… - aliceinlove_00 : RT @BiasiErika: Michele e Carola cresciuti con e per la danza classica con la sua rigidità e il suo rigore. Ci vuole coraggio a lasciare i… - giulianabianco4 : RT @BiasiErika: Michele e Carola cresciuti con e per la danza classica con la sua rigidità e il suo rigore. Ci vuole coraggio a lasciare i… -