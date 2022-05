Cirinnà, Montino e la storia dei 24.000 euro nella cuccia del cane. Il pm archivia: ”Nessun reato” (Di giovedì 12 maggio 2022) La gran parte dei lettori certamente ricorderà la famosa vicenda dei 24mila euro (48 banconote da 500 euro), che furono ritrovati nell’agosto del 2021 all’interno della cuccia del cane di Monica Cirinnà, senatrice PD, e Esterino Montino, suo marito e sindaco di Fiumicino. La cuccia col denaro, ma anche il cane, si trovava nella residenza toscana della Senatrice e da allora non poche polemiche si sono susseguite sul caso. Il responso definitivo della Procura: ”Nessun reato” Ora, però, la procura di Grosseto ha chiesto l’archiviazione perché non c’è ”Nessun reato”, dunque. La senatrice, in tutto questo, è giudicata parte offesa del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) La gran parte dei lettori certamente ricorderà la famosa vicenda dei 24mila(48 banconote da 500), che furono ritrovati nell’agosto del 2021 all’interno delladeldi Monica, senatrice PD, e Esterino, suo marito e sindaco di Fiumicino. Lacol denaro, ma anche il, si trovavaresidenza toscana della Senatrice e da allora non poche polemiche si sono susseguite sul caso. Il responso definitivo della Procura: ”” Ora, però, la procura di Grosseto ha chiesto l’zione perché non c’è ””, dunque. La senatrice, in tutto questo, è giudicata parte offesa del ...

