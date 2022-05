Cirinnà e il caso dei soldi nella cuccia del cane: per il pm non c’è reato. La senatrice dem: «Vicenda surreale» (Di giovedì 12 maggio 2022) Nessun reato. La Vicenda dei 24mila euro trovati nell’agosto del 2021 nella cuccia del cane dell’azienda agricola Capalbio Fattoria, nella residenza toscana della senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà e del marito Esterino Montino, si è conclusa con la richiesta di archiviazione del caso. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Capalbio, che hanno portato il pm Giampaolo Melchionna a chiudere il fascicolo e a inoltrare al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto la richiesta di archiviazione. Il Gip, che si pronuncerà sul caso il prossimo 6 giugno, stabilirà se i soldi ritrovati nella cuccia andranno confiscati, o se potranno ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Nessun. Ladei 24mila euro trovati nell’agosto del 2021deldell’azienda agricola Capalbio Fattoria,residenza toscana delladel Partito Democratico Monicae del marito Esterino Montino, si è conclusa con la richiesta di archiviazione del. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Capalbio, che hanno portato il pm Giampaolo Melchionna a chiudere il fascicolo e a inoltrare al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto la richiesta di archiviazione. Il Gip, che si pronuncerà sulil prossimo 6 giugno, stabilirà se iritrovatiandranno confiscati, o se potranno ...

Advertising

BarabbaMarlin : Archiviato il caso dell'ingente somma di denaro nascosta nella cuccia del cane della Cirinnà. Non è stata mai rivel… - WhyNotinDropD : @boni_castellane il caso cirinnà è la versione pet dell'mps:non è colpa di nessuno. Gegni di sinistra - Ninanina1215 : RT @CVCPhoto: Probabile archiviazione del Caso Cirinnà. La colpa a questo punto è del cane, che lavora in nero e fa la bella vita. https://… - CVCPhoto : Probabile archiviazione del Caso Cirinnà. La colpa a questo punto è del cane, che lavora in nero e fa la bella vita. - Damianodanny1 : VICENDA 24000 EURO TROVATI CUCCIA CANE SENATRICE CIRINNA' E MARITO ESTERINO MONTINO, SINDACO FIUMICINO? PM… -