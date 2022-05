Cinema, le uscite del weekend dal 12 al 15 maggio: da Firestarter a Only the Animals (Di giovedì 12 maggio 2022) Novità in arrivo al Cinema nel corso del weekend del 12 al 15 maggio: escono in sala Only the Animals e Firestarter. Oltre al nuovo film con Valeria Bruni Tedeschi e all’ultima fatica di Zac Efron, il Cinema assisterà al debutto di numerosi altri titoli: scopriamoli. Il Cinema si anima di nuovi titoli anche nel weekend dal 12 al 15 maggio. Arrivano nelle sale Firestarter e Only the Animals – Storie di spiriti amanti. Il primo, basato sull’omonimo romanzo del re dell’horror Stephen King, ruota attorno alle vicende di una ragazzina, che scoprirà di avere incredibili poteri pirocinetici. La pellicola, diretta da Keith Thomas, vanta nel proprio cast Zac Efron, Gloria ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 12 maggio 2022) Novità in arrivo alnel corso deldel 12 al 15: escono in salathe. Oltre al nuovo film con Valeria Bruni Tedeschi e all’ultima fatica di Zac Efron, ilassisterà al debutto di numerosi altri titoli: scopriamoli. Ilsi anima di nuovi titoli anche neldal 12 al 15. Arrivano nelle salethe– Storie di spiriti amanti. Il primo, basato sull’omonimo romanzo del re dell’horror Stephen King, ruota attorno alle vicende di una ragazzina, che scoprirà di avere incredibili poteri pirocinetici. La pellicola, diretta da Keith Thomas, vanta nel proprio cast Zac Efron, Gloria ...

