Ciclismo su pista | un’altra finale in Nations Cup | azzurri in fondo anche nell’inseguimento a squadre maschile

L'Italia B dell'inseguimento su pista si conferma nuovamente di alto livello. Dopo il primo tempo fatto siglare poche ore fa, Davide Boscaro, Davide Plebani, Carloalberto Giordani e Stefano Moro si prendono la finale del secondo appuntamento di Nations Cup, di scena a Milton, in Canada. Una affermazione di forza per gli azzurri, che se la sono giocata per 3000 metri contro la Nuova Zelanda di Daniel Bridgwater, Jordan Kerby, Nicholas Kergozou de la Boessiere e George Brian Jackson; gli oceanici hanno però mollato il colpo nell'ultimo chilometro, vedendo il quartetto italiano con il binocolo, che ha concluso in 3.54.023. un'altra grande dimostrazione che l'Italia sta bene per quanto riguarda il Ciclismo su pista: nonostante non ci sia nessuno dei 'titolari' ...

