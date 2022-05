Ciclismo su pista, non solo Nations Cup in Canada: Italia impegnata anche in Germania, a Francoforte (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Italia del Ciclismo su pista sarà alle prese con un doppio impegno in questo weekend; da un lato, la Nations Cup in quel di Milton, in Canada; dall’altro, la Lauf Brandenburger SprintCup a Francoforte, in Germania. Due eventi importanti in cui gli azzurri proveranno a dire la loro, sia in campo maschile che femminile. Non mancheranno, infatti, atleti di spicco del Ciclismo su pista azzurro guidati dal CT Marco Villa, soprattutto in ambito femminile al Mattamy National Cycling Centre di Milton: saranno presenti Elisa Balsamo (straordinaria in questo inizio di stagione), Vittoria Bussi, Chiara Consonni, Miriam Vece, Martina Fidanza, Silvia Zanardi e Barbara Guarischi. Non ci sono i top tra gli uomini, ma è così ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) L’delsusarà alle prese con un doppio impegno in questo weekend; da un lato, laCup in quel di Milton, in; dall’altro, la Lauf Brandenburger SprintCup a, in. Due eventi importanti in cui gli azzurri proveranno a dire la loro, sia in campo maschile che femminile. Non mranno, infatti, atleti di spicco delsuazzurro guidati dal CT Marco Villa, soprattutto in ambito femminile al Mattamy National Cycling Centre di Milton: saranno presenti Elisa Balsamo (straordinaria in questo inizio di stagione), Vittoria Bussi, Chiara Consonni, Miriam Vece, Martina Fidanza, Silvia Zanardi e Barbara Guarischi. Non ci sono i top tra gli uomini, ma è così ...

