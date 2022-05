Ciclismo su pista, Italia femminile da urlo in Nations Cup! È finale con l’Australia nell’inseguimento a squadre (Di giovedì 12 maggio 2022) Il velodromo di Milton continua a portare bene all’Italia. La selezione femminile di inseguimento a squadre, composta da Chiara Consonni, Barbara Guarischi, Martina Fidanza ed Elisa Balsamo, si è guadagnata il pass per la finale di Nations Cup in Canada, approdando all’ultimo atto con il miglior tempo di giornata in 4.18.631. Una ulteriore iniezione di fiducia per le nostre campionesse, che si stanno mettendo alle spalle dei momenti molto complicati: la Fidanza è al rientro alle competizioni dopo l’operazione al cuore degli scorsi mesi, seguita a marzo dalla frattura di alcune vertebre a causa di una caduta, mentre la Balsamo è stata bloccata dalla mononucleosi. Ma quest’oggi i problemi sono svaniti: semifinale praticamente perfetta contro gli Stati Uniti (Jennifer Valente, Lily ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Il velodromo di Milton continua a portare bene all’. La selezionedi inseguimento a, composta da Chiara Consonni, Barbara Guarischi, Martina Fidanza ed Elisa Balsamo, si è guadagnata il pass per ladiCup in Canada, approdando all’ultimo atto con il miglior tempo di giornata in 4.18.631. Una ulteriore iniezione di fiducia per le nostre campionesse, che si stanno mettendo alle spalle dei momenti molto complicati: la Fidanza è al rientro alle competizioni dopo l’operazione al cuore degli scorsi mesi, seguita a marzo dalla frattura di alcune vertebre a causa di una caduta, mentre la Balsamo è stata bloccata dalla mononucleosi. Ma quest’oggi i problemi sono svaniti: semipraticamente perfetta contro gli Stati Uniti (Jennifer Valente, Lily ...

