Ciclismo su pista, che Italia in Nations Cup! Il quartetto stampa il miglior tempo senza i big! Bene anche le donne (Di giovedì 12 maggio 2022) È grande Italia nella seconda tappa della Nations Cup 2022, circuito internazionale dedicato al Ciclismo su pista. Presso il velodromo di Milton (Canada) le qualificazioni degli inseguimenti a squadre maschile e femminile sorridono ai quartetti azzurri nonostante l'assenza dei pezzi grossi del movimento, almeno per quanto riguarda gli uomini. Davide Boscaro, Davide Plebani, Carloalberto Giordani e Stefano Moro hanno fatto faville in batteria facendo segnare un ottimo 3'55"930. Battuta la concorrenza di Australia (+0"253) e Germania (+1"411), alle 20.19 ora Italiana i nostri portacolori torneranno in pista per aggiudicarsi un posto nella fase finale della competizione (prevista a notte inoltrata, precisamente dalle 2.53). Il risultato odierno sottolinea la grande

