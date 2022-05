Ciclismo | Malagò ' Nibali straordinario | gratitudine infinita'

(Di giovedì 12 maggio 2022)ed è bello anche il modo in cui ha voluto annunciare il ritiro". ROMA - "Il ritiro di? Ho letto paragoni con Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Vincenzo ha vinto due volte il ...

Advertising

sportface2016 : #Ciclismo, Giovanni #Malagò sul ritiro di Vincenzo #Nibali: 'È straordinario, uno di quegli atleti ai quali si deve… -

Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovannicommentando l'annuncio del ritiro di Vincenzo Nibali a margine della presentazione del libro "Entra in gioco con la testa" di Nicoletta ...... Draghi prenderà la decisione migliore per il Paese" ha dettoal Corriere della Sera ) è ... le Federazioni internazionali die automobilismo. Dall'indiscrezione (non c'è nulla di ...