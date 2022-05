Ciclismo | Malagò | “Nibali straordinario | chapeau e gratitudine infinita”

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 maggio 2022) “Il ritiro di? Ho letto paragoni con Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Vincenzo ha vinto due volte il Giro, ma anche il Tour e la Vuelta, insomma tutte le classiche. È uno di quegli atleti ai quali si deve dire grazie per tutta la vita: speriamo non ne nasca uno ogni troppo tempo perché ne abbiamo grande bisogno.. Èed è bello anche il modo in cui ha voluto annunciare il ritiro“. Lo ha detto il presidente del Coni Giovannicommentando l’annuncio del ritiro di Vincenzoa margine della presentazione del libro “Entra in gioco con la testa” di Nicoletta Romanazzi al Salone d’Onore del Coni. SportFace.